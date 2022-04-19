Кулеба в Болгарії: безпека України важлива для всього Чорноморського регіону

Дмитро Кулеба вже провів зустріч зі своєю болгарською колегою Теодорою Генчовською

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з візитом в столиці Болгарії Софії, де проводить зустрічі з державним керівництвом країни. Про це повідомив кореспондент Главкому.

Робочий графік глави українського дипломатичного відомства містить зустрічі зі своєю болгарською колегою Теодорою Генчовською, прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим та президентом Руменом Радевим.

Станом на цей час, Дмитро Кулеба вже провів зустріч з Теодорою Генчовською, після якої обидва міністри взяли участь в брифінгу для ЗМІ.

Під час свого виступу Дмитро Кулеба подякував Болгарії за підтримку України на її шляху до ЄС, а також за все, що вона робить для нашої держави. Також український міністр визнав, що те, що відбувається в Україні, є дуже важливим для майбутнього всього Чорноморського регіону.

«Я приїхав сюди, щоб подякувати болгарському народу та уряду за те, що вони прийняли біженців. Ми усвідомлюємо гуманний підхід до українських жінок і дітей, які рятуються від жахів війни. З самого початку російської агресії Болгарія послідовно підтримує Україну в ЄС та НАТО, і я впевнений, що Болгарія робить це, оскільки розуміє, що безпека України означає безпеку для Болгарії та всіх країн Чорного моря. Я сподіваюся, що незабаром настане день, коли в Чорноморському регіоні буде відновлено мир і все більше українців відвідуватимуть Болгарію як туристи, а не біженці. Як міністр закордонних справ, я зобов’язаний робити це швидше», – сказав Кулеба.

«Я знаю про роль Росії в історії Болгарії, і ви, можливо, знаєте про роль Росії в нашій історії. Історично Росія зробила кілька речей, які залишають емоції в головах людей, але те, що вона робить зараз, є іншим – Росія руйнує, вбиває, катує та ґвалтує. Це не та Росія, яка заслуговує на співчуття та розуміння», – додав він.

Після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Кирило Петковим, Дмитро Кулеба висловив вдячність болгарському уряду за надану підтримку та допомогу, яку отримує в Болгарії кожен громадянин України, який тікає від війни.

Зі свого боку Кирило Петков пообіцяв Дмитру Кулебі, що Болгарія продовжить піклуватися про українських біженців, які перебувають на її території.

Після особистої зустрічі Петкова та Кулеби, відбулася розширена зустріч болгарської та української делегацій. Незважаючи на те, що на ній був присутній й міністр оборони Драгомір Заков, жодних заяв про військову допомогу Україні після зустрічі зроблено не було.

Завтра Дмитра Кулебу прийме президент Румен Радев, який спочатку не був у програмі візиту.

Зауважимо, що кількома днями раніше влада Болгарії, як і багато інших країн Європи, заборонила російським суднам заходити в порти держави. Таке рішення є наслідком п'ятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

«Всім суднам, зареєстрованим під російським прапором, а також всім суднам, які після 24 лютого змінили свій російський прапор або реєстрацію в морському регістрі на будь-яку іншу державу, заборонено доступ в болгарські морські та річкові порти», – йшлося в офіційному повідомленні Морської адміністрації держави.