Кулеба зустрівся з президентом Болгарії, який назвав українців та росіян «братніми народами»

«Після вторгнення Росії в Україну мало кому повернеться язик назвати російський і український народ братніми»

Сьогодні вранці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Болгарії Руменом Радевим. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

В ході зустрічі глава українського дипломатичного відомства подякував президенту Болгарії за принципову позицію його країни в підтримці України, за прийняття біженців, а також висловив розуміння наслідків для болгарської економіки після введення санкцій проти Росії.

President of Bulgaria Rumen Radev received me in Sofia today. We discussed ways to restore peace and development in the Black Sea region. We also agreed on the need to strengthen supply chains for agricultural products in order to sustain global food security. pic.twitter.com/cCilCqXEvN — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2022

«Ви не тільки лідер своєї країни, але й військовий, і ви розумієте, що відбувається в Україні. Хочу подякувати за те, що з перших днів війни позиція Болгарії була принциповою. Я дуже сподіваюся, що українські біженці повернуться», – сказав Кулеба.

Також український міністр зазначив, що процвітання Чорноморського регіону є в інтересах як України, так і Болгарії, відтак, за його словами, обидві країни повинні продовжувати санкції.

Зі свого боку, Румен Радев закликав до «швидкого, ефективного, незалежного міжнародного розслідування жертв і звірств серед цивільного населення під час війни, а також до найсуворішого покарання всіх винних».

При цьому він висловив впевненість у тому, що Болгарія і надалі робитиме все можливе та надаватиме повну підтримку Україні в межах своїх можливостей.

Також президент Болгарії зазначив, що його країна повністю готова відновити програму лікування та реабілітації українських військових, яка розпочалась у 2014 році, але була перервана через пандемію. І додав, що очікує, що уряди двох країн відновлять цю програму якомога швидше.

Під час зустрічі, не обійшлось й без невеликого казусу. У своєму вступному слові Румен Радев закликав до припинення війни між українцями та росіянами, які, за його словами, є «братніми слов’янськими народами».

«Сподіваюсь, що ваша країна робить все можливе, щоб мінімізувати ризики для життя мирного населення, болгарської національної меншини, і ми ще раз закликаємо якнайшвидше припинити цю безглузду братовбивчу війну між двома братніми слов’янськими народами та шукати всім разом, в рамках ЄС, шляхи якнайшвидшої відбудови України», – сказав Радев.

Реакція Дмитра Кулеби на «братні народи» була негайною і недвозначною. «Після вторгнення Росії в Україну мало кому повернеться язик назвати російський і український народ братніми, окрім якщо ми не маємо на увазі Каїна та Авеля. Я вважаю, що українці та болгари мають набагато більше підстав вважати себе братськими народами, особливо завдяки цій щирій підтримці, яку ви, пане Президенте та болгарський уряд, надаєте нам», – відповів український міністр.

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