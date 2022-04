Кулеба зустрівся з президентом Болгарії, який назвав українців та росіян «братніми народами»

Сьогодні вранці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Болгарії Руменом Радевим. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

В ході зустрічі глава українського дипломатичного відомства подякував президенту Болгарії за принципову позицію його країни в підтримці України, за прийняття біженців, а також висловив розуміння наслідків для болгарської економіки після введення санкцій проти Росії.

President of Bulgaria Rumen Radev received me in Sofia today. We discussed ways to restore peace and development in the Black Sea region. We also agreed on the need to strengthen supply chains for agricultural products in order to sustain global food security. pic.twitter.com/cCilCqXEvN