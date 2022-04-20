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    Кулеба зустрівся з президентом Болгарії, який назвав українців та росіян «братніми народами»

    Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся в Софії з президентом Болгарії Руменом Радевим - Кулеба зустрівся з президентом Болгарії, який назвав українців та росіян «братніми народами»
    Очільник МЗС Дмитро Кулеба зустрівся в Софії з президентом Болгарії Руменом Радевим
    фото: Dmytro Kuleba

    «Після вторгнення Росії в Україну мало кому повернеться язик назвати російський і український народ братніми»

    Сьогодні вранці міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Болгарії Руменом Радевим. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

    В ході зустрічі глава українського дипломатичного відомства подякував президенту Болгарії за принципову позицію його країни в підтримці України, за прийняття біженців, а також висловив розуміння наслідків для болгарської економіки після введення санкцій проти Росії.

    «Ви не тільки лідер своєї країни, але й військовий, і ви розумієте, що відбувається в Україні. Хочу подякувати за те, що з перших днів війни позиція Болгарії була принциповою. Я дуже сподіваюся, що українські біженці повернуться», – сказав Кулеба.

    Також український міністр зазначив, що процвітання Чорноморського регіону є в інтересах як України, так і Болгарії, відтак, за його словами, обидві країни повинні продовжувати санкції.

    Зі свого боку, Румен Радев закликав до «швидкого, ефективного, незалежного міжнародного розслідування жертв і звірств серед цивільного населення під час війни, а також до найсуворішого покарання всіх винних».

    При цьому він висловив впевненість у тому, що Болгарія і надалі робитиме все можливе та надаватиме повну підтримку Україні в межах своїх можливостей.

    Також президент Болгарії зазначив, що його країна повністю готова відновити програму лікування та реабілітації українських військових, яка розпочалась у 2014 році, але була перервана через пандемію. І додав, що очікує, що уряди двох країн відновлять цю програму якомога швидше.

    Під час зустрічі, не обійшлось й без невеликого казусу. У своєму вступному слові Румен Радев закликав до припинення війни між українцями та росіянами, які, за його словами, є «братніми слов’янськими народами».

    «Сподіваюсь, що ваша країна робить все можливе, щоб мінімізувати ризики для життя мирного населення, болгарської національної меншини, і ми ще раз закликаємо якнайшвидше припинити цю безглузду братовбивчу війну між двома братніми слов’янськими народами та шукати всім разом, в рамках ЄС, шляхи якнайшвидшої відбудови України», – сказав Радев.

    Реакція Дмитра Кулеби на «братні народи» була негайною і недвозначною. «Після вторгнення Росії в Україну мало кому повернеться язик назвати російський і український народ братніми, окрім якщо ми не маємо на увазі Каїна та Авеля. Я вважаю, що українці та болгари мають набагато більше підстав вважати себе братськими народами, особливо завдяки цій щирій підтримці, яку ви, пане Президенте та болгарський уряд, надаєте нам», – відповів український міністр.

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    Теги: росія окупанти війна українці Болгарія Україна Дмитро Кулеба окупація #stoprussia
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    Кулеба зустрівся з президентом Болгарії, який назвав українців та росіян «братніми народами»