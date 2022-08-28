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Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Кулеба поїде у Швецію та Чехію домовлятися про збільшення санкцій проти Росії
Кулеба їде в Чехію та Швецію
Фото з відкритих джерел

Міністр відвідає Швецію (29 серпня) і Чехію (30-31 серпня) для зміцнення міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію

Наступного тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїде у Швецію та Чехію на переговори про посилення санкцій проти Росії, повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що у Стокгольмі Кулеба зустрінеться зі шведським прем'єром Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністром закордонних справ Анн Лінде, а також зустрінеться з керівництвом шведського парламенту і політичних партій.

«Основними темами переговорів будуть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства в ЄС, відновлення України», – йдеться в повідомленні.

У Празі український міністр візьме участь у неформальній зустрічі європейських колег, ключовою темою якої стануть візові обмеження для громадян Росії та восьмий пакет санкцій проти Росії.

Кулеба окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру.

Нагадаємо, раніше Кулеба назвав країни, які досі не поставляють Україні озброєння.

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Теги: Дмитро Кулеба МЗС Чехія Швеція

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