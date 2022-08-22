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Кулеба назвав країни, які досі не поставляють Україні озброєння

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба назвав країни, які досі не поставляють Україні озброєння
Угорщина і Австрія досі не виділили Україні ніякої військової допомоги
фото з відкритих джерел

Політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті

Серед країн Європейського Союзу лише Австрія і Угорщина досі не поставляють Україні озброєння для боротьби проти Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«За виключенням Угорщини і Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС, - ред.) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів і дискусій», – сказав він.

Кулеба додав, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Як повідомлялося, Естонія ухвалила новий пакет військової допомоги для України. Також американська армія готова укласти контракт на поставку далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України. Днями президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі $755 млн.

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Теги: війна зброя окупація військова техніка

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