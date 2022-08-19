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Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон розкрив деталі нової допомоги Україні
США підготували великий пакет допомоги для України
фото: armyinform.com.ua

США продовжать надавати боєприпаси для Himars регулярно

США передадуть додаткову військову допомогу Україні на суму близько $775 млн. До пакету, зокрема, увійдуть боєприпаси для Himars, безпілотники і ракетні системи. Про це повідомила американська журналістка Кейтлін Дорнбос з посиланням на чиновника Пентагону.

Чиновник Пентагону, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що США підготували великий пакет допомоги для України.

Пакет включатиме:

  • Боєприпаси для Himars
  • 16 105-мм гаубиць і 36 тисяч артилерійських снарядів до них
  • 15 дронів Scan Eagle
  • 40 MRAP (броньованих машини із захистом від мін і засідок)
  • Швидкісні протирадіаційні ракети
  • Ракетні системи TOW
  • 1000 додаткових протиброньових систем Javelin
  • 2000 протиброньових снарядів

«Ми бачили, як Україна майстерно використовує Himars на полі бою. Ця здатність вогню на великій відстані дійсно змінила динаміку на полі бою, тому ми хочемо переконатися, що Україна має постійний потік боєприпасів для задоволення своїх потреб», – сказали у Пентагоні.

Він зазначив, що США продовжать надавати боєприпаси для Himars регулярно.

Як раніше повідомлялося, США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів. Пентагон підтвердив передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, які захисники почали застосовувати проти Росії. 

 

Теги: війна військова техніка США Пентагон

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