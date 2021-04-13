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    Кулеба сьогодні матиме змогу зустрітись з Блінкеном

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    Дмитро Кулеба сьогодні матиме змогу зустрітись з Блінкеном - Кулеба сьогодні матиме змогу зустрітись з Блінкеном
    Дмитро Кулеба сьогодні матиме змогу зустрітись з Блінкеном

    У вівторок, 13 квітня, НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО

    Держсекретар США Ентоні Блінкен матиме змогу провести зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Брюсселі цього тижня. Планують обговорити російську агресію в Україні.

    Про це сказав під час пресконференції помічник державного секретаря США Філіп Рікер.

    У вівторок, 13 квітня, НАТО проведе засідання Комісії Україна-НАТО.

    «Представники Північноатлантичної ради прийматимуть міністра закордонних справ України і вони матимуть змогу підтвердити, що нам потрібно проявляти стриманість та утримуватися від ескалації«, - йдеться в повідомленні.

    Рікер підкреслив, що Вашингтон вітає «стриманість України« на тлі російських провокацій. Він також додав, що американська сторона зверталася до Москви із закликом негайно припинити ескалацію.

    «Ми й надалі використовуватимемо цю можливість, щоби обговорити із союзниками те, що ми бачимо, що чуємо«,- додав Рікер.

    Водночас він зауважив, що міністр закордонних справ буде в НАТО, і держсекретар (Ентоні Блінкен – ред.) «матиме можливість побачитися з ним«.

    Нагадаємо, вперше Блінкен та Кулеба провели телефонні переговори на початку лютого 2021 року. Тоді Блінкен зазначив, що США надають пріоритет суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичним устремлінням України. За словами держсекретаря, США і далі будуть надавати серйозну економічну і військову допомогу США Україні.

    Теги: США міністр НАТО Вашингтон Дмитро Кулеба
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