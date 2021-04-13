США спростували причетність до атаки на ядерний об'єкт у Ірані

11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті в Натанзі сталася аварія, пов'язана з електричними мережами

В адміністрації президента США заявили, що не причетні до аварії на ядерному об'єкті в іранському місті Натанз. Про це повідомляє Reuters.

Прессекретар президента Джен Псакі зазначила, що також не готова обговорювати можливу причетність Ізраїлю.

«США жодним чином не причетні до даної ситуації. Нам нема чого додати на тему спекуляція, пов'язаних із інцидентом», – заявила Джен Псакі.

Вночі 11 квітня в Ірані на ядерному об'єкті в Натанзі сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Причини аварії наразі розслідуються.

За день до цього на заводі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану.

Об'єкт є центральним елементом програми Ірану зі збагачення урану та контролюється інспекторами МАГАТЕ.

Нагадаємо, в Ірані на ядерному об'єкті сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. Причина аварії встановлюється.

Зазначимо, що Рада Безпеки ООН 20 липня 2015 року схвалила угоду, спрямовану на обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття з нього санкцій. Тегеран гарантував, що відмовиться від ідеї створення ядерної зброї. За 10 років, у разі виконання Іраном умов ядерної угоди, всі обмеження та умови, що є в резолюції ООН, мали втратити чинність.

8 травня 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить із СВПД щодо Ірану, вважаючи його «катастрофічним». За словами Трампа, Тегеран обманював світову спільноту, приховуючи продовження пошуків у сфері ядерної зброї.

У вересні 2020 року в МАГАТЕ підтвердили, що Іран почав збагачення урану, порушивши умови ядерної угоди зі світовими державами. У листопаді в організації повідомили, що іранські запаси урану вже у 12 разів перевищують поріг, встановлений ядерної угодою.

На початку квітня уряд Ірану заявив про відмову повернутися до попередньої угоди до припинення всіх «несправедливих та незаконних» санкцій США.

Така заява ставить під загрозу зусилля адміністрації Джо Байдена повернутися до ядерної угоди з Іраном 2015 року, з якої США вийшли через рішення Дональда Трампа. У лютому адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність приєднатися до переговорів з Іраном та іншими державами щодо повернення Сполучених Штатів до ядерної угоди (JCPOA).