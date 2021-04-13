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    Міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України

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    Міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України - Міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України
    Міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України
    Фото: AFP

    G7 і ЄС «дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил« поблизу кордонів з Україною і в Криму

    Глави МЗС країн G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у понеділок закликали Росію припинити «провокації» поблизу кордону з Україною. Про це йдеться у заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великою Британією.

    Велика Британія, яка головує в групі, опублікувала заяву міністрів закордонних справ країн Великої сімки (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США), а також головного дипломата ЄС Жозепа Борреля щодо ситуації на території України, вздовж її кордонів і в незаконно анексованому Криму.

    «Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань», – сказано в заяві G7.

    У документі наголошується, що G7 і ЄС «дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил« поблизу кордонів з Україною і в Криму.

    Країни «групи семи» заявили, що висловлюють підтримку «підходу України, заснованому на стриманості».

    Вони знову наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини з роботи в «нормандському форматі« для досягнення виконання мінських домовленостей.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

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    Теги: МЗС ЄС ОБСЄ США Німеччина санкції Франція партії Велика Британія
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