В школі в США сталась стрілянина: є загиблий та поранені

Правоохоронці заблокували доступ до школи

В старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина трапилась в понеділок вдень у школі Остін-Іст-Магнет. Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих від вогнепальних поранень.

«Одна людина загинула, офіцер поліції отримав поранення внаслідок стрілянини, яка сталася в понеділок у старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі»,– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заблокували доступ до школи. Потім служба місцевого шерифу повідомила, що загрози для громадськості немає, учнів відправили додому.

#BREAKING: video from the scene of the shooting at #Knoxville Austin-East HS showing one person being arrested by police after multiple people were shot. (Video Courtesy of Monet Jackson on FB) pic.twitter.com/qnDLPZtC9g — Cerberus Intelligence (@CerberusIntel) April 12, 2021

За даними abc News, правоохоронці прибули до школи за викликом про чоловіка, який «можливо мав при собі зброю«. Коли поліцейські наблизилися до підозрюваного, пролунали постріли.

Чоловіка затримали на місці події. Триває розслідування.