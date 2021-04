В школі в США сталась стрілянина: є загиблий та поранені

В старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі, США, сталась стрілянина. Внаслідок інциденту загинула одна людина.

Про це повідомляє CNN.

Стрілянина трапилась в понеділок вдень у школі Остін-Іст-Магнет. Спочатку повідомлялося про кількох постраждалих від вогнепальних поранень.

«Одна людина загинула, офіцер поліції отримав поранення внаслідок стрілянини, яка сталася в понеділок у старшій школі в місті Ноксвілл, штат Теннессі»,– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці заблокували доступ до школи. Потім служба місцевого шерифу повідомила, що загрози для громадськості немає, учнів відправили додому.

#BREAKING: video from the scene of the shooting at #Knoxville Austin-East HS showing one person being arrested by police after multiple people were shot. (Video Courtesy of Monet Jackson on FB) pic.twitter.com/qnDLPZtC9g