Лідер «Свободи» опинився у лікарні: Тягнибока прооперували

Тягнибок зізнався, що цю операцію «давно вже треба було зробити»

Екснардеп, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок переніс операцію.

Про це на своїй сторінці у Twitter розповів сам колишній народний обранець.

Тягнибок уточнив, що хірургічне втручання на коліні йому знадобилося через розрив хрестоподібної зв'язки та меніска.

Він написав, що «відходить після наркозу», і показав своє фото з лікарняної палати.

На знімку чоловік лежить на ліжку, демонструє палець вгору. Поруч із ліжком «свободівця» можна помітити милиці, на яких, очевидно, тимчасово пересувається політик. Крім того, на руці Тягнибока видно голку від крапельниці.

Політик написав, що цю операцію «давно вже треба було зробити».

«Але з тією політикою», – пожартував він.