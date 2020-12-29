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    Нардепка Верещук потрапила на екскурсію в Академію СБУ (фото)

    • Розсилка
    Ірина Верещук відвідаала академію СБУ&nbsp; - Нардепка Верещук потрапила на екскурсію в Академію СБУ (фото)
    Ірина Верещук відвідаала академію СБУ 
    Фото: Фейсбук Ірини Верещук

    У своїй розповіді про візиту в академію Верещук була небагатослівною

    Народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук відвідала у понеділок Національну академію СБУ, про що розповіла у «Фейсбук». Депутатка повідомила. Що їй там було «дуже цікаво», тому вона подякувала ректору закладу за гостинність.

    «Чудова навчальна база, унікальний викладацький колектив та методики – все це маємо зберегти», - написала Верещук в пості і виклала пару світлин зі своєї екскурсії.

    Нагадаємо, що восени 2020 року Ірина Верещук балотувалась на посаду мера Києва. І хоч вона програла вибори, опинившись лише на четвертому місці з 8% голосів, її виборча компанія серед кандидатів на пост мера столиці була найдорожчою. На неї витратили за офіційними даними щонайменше 22 млн грн. Одіозний народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що його політсила «просрала Київ».

    Під час виборчої кампанії Верещук прославилася «польотами» з парасолькою над Києвом.

    Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.

    Теги: СБУ депутат освіта військові навчання Ірина Верещук
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