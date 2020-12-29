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    Здоров'я

    Степанов стане потенційним донором кісткового мозку

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    Максим Степанов став потенційним донором кісткового мозку - Степанов стане потенційним донором кісткового мозку
    Максим Степанов став потенційним донором кісткового мозку

    Під час підписання меморандуму міністр охорони здоров’я та працівники кількох директоратів МОЗ здали зразки епітелію, які будуть доправлені до лабораторії в Німеччині

    Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов став потенційним донором кісткового мозку, здавши зразки ДНК.

    Про це повідомив Максим Степанов у Facebook.

    Під час підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, представниками українського реєстру донорів кісткового мозку та Всеукраїнською платформою донорства Я донор Максим Степанов зареєструвався в українському реєстрі донорів.

    Міністр охорони здоров’я та працівники кількох директоратів МОЗ здали зразки епітелію, які будуть доправлені до лабораторії в Німеччині і після дослідження дані про них будуть внесені до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку.

    Степанов заявив, що таким чином можна врятувати комусь життя. Він пояснив, якщо в українській базі даних буде хоча б 20 тисяч зразків, ймовірність знайти донора значно збільшиться.

    Він додав, що донором кісткового мозку може стати будь-яка людина віком від 18 до 60 років, для цього треба звернутися до фонду, отримати набір для забору зразків епітелію, які, в свою чергу, будуть досліджені лабораторно, і за результатами інформація про донора буде внесена в світовий реєстр донорів.

    До слова, раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов ДНК реєстр час
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