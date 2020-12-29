Степанов стане потенційним донором кісткового мозку

Під час підписання меморандуму міністр охорони здоров’я та працівники кількох директоратів МОЗ здали зразки епітелію, які будуть доправлені до лабораторії в Німеччині

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов став потенційним донором кісткового мозку, здавши зразки ДНК.

Про це повідомив Максим Степанов у Facebook.

Під час підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров'я, представниками українського реєстру донорів кісткового мозку та Всеукраїнською платформою донорства Я донор Максим Степанов зареєструвався в українському реєстрі донорів.

Міністр охорони здоров’я та працівники кількох директоратів МОЗ здали зразки епітелію, які будуть доправлені до лабораторії в Німеччині і після дослідження дані про них будуть внесені до міжнародного реєстру донорів кісткового мозку.

Степанов заявив, що таким чином можна врятувати комусь життя. Він пояснив, якщо в українській базі даних буде хоча б 20 тисяч зразків, ймовірність знайти донора значно збільшиться.

Він додав, що донором кісткового мозку може стати будь-яка людина віком від 18 до 60 років, для цього треба звернутися до фонду, отримати набір для забору зразків епітелію, які, в свою чергу, будуть досліджені лабораторно, і за результатами інформація про донора буде внесена в світовий реєстр донорів.

До слова, раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.