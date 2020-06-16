Львівський обласний осередок партії «Слуга Народу» очолив чинний голова ОДА



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Максим Козицький очолив осередок партії «Слуга Народу» на Львівщині

Вища рада партії затвердила кандидатуру Максима Козицького

Львівську обласну організацію партії «Слуга народу» очолив голова Львівської обласної адміністрації Максим Козицький. Про це повідомляють на сайті «Слуги народу».

Рішення про призначення Максима Козицького керівником Львівської обласної парторганізації ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального партійного осередку. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії.

Максим Козицький, 39-річний львівський бізнесмен, керував енергетичною компанією в галузі зеленої енергетики (вітрові електростанції). Також очолював компанію з будівництва сонячних електростанцій, займався виробництвом електроенергії в Сокальському вітропарку. За підсумками І кварталу 2020 року тижневика «Деловая столица» Максим Козицький очолив рейтинг голів обласних державних адміністрацій, набравши найбільше балів за усіма критеріями. Львівщина також посіла друге місце з динаміки будівництва й увійшла до шістки найліпших за обсягами виготовленої будівельної продукції на душу населення.

Навесні 2019 року Максим Козицький отримав премію «Людина року» в номінації «Підприємець року».

«Ми хочемо будувати сильні родини. А буде сильною, щасливою та багатою кожна українська сім’я, то й такою буде вся Україна. І для цього чиновники й політики повинні дійсно стати слугами свого народу. Вони повинні усвідомити, що їх наймає на роботу народ і платить їм за роботу гроші. Саме таке розуміння політичного процесу в партії «Слуга народу». Я спілкувався з Президентом, з лідерами партії й повністю поділяю їхнє бачення на розвиток країни: здоровий прагматизм, мінімум популізму, закон понад усе. І тому я ухвалив рішення влитися в партію «Слуга народу» й очолити процес її творення на Львівщині, як політик і державний діяч», – зазначив Максим Козицький.

Членами ради Львівської обласної партійної організації стали Ростислав Тістик, Юрій Камельчук, Орест Саламаха, Святослав Юраш, Олег Паска, Володимир Мартинюк, Ірина Чех й Орест Чемерис.