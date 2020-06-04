У партії «Слуга народу» розкритикували скандальну переписку Геруса щодо тиску на іноземних інвесторів



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ЗМІ оприлюднили переписку народних депутатів з партії «Слуга народу» Андрія Геруса і Андрія Жупаніна, де вони збирались «п…чити інвесторів» в «зелену» енергетику

Мені соромно за своїх однопартійців і ще більше соромно перед інвесторами, які попри різні політичні негаразди, вкладають гроші у економіку нашої держави, - Буймістер

Народний депутат з партії «Слуга народу» Людмила Буймістер розкритикувала скандальну переписку однопартійців Андрія Жупаніна і Андрія Геруса щодо тиску на інвесторів в «зелену» енергетику, які намагаються знайти компроміс з державою. Про це Буймістер написала на своїй сторінці в Facebook, реагуючи на опубліковану в ЗМІ переписку депутатів з лайливим лексиконом щодо інвесторів.

«Український політичний лексикон поповнився новою крилатою фразою – «п…чити інвесторів». Хіба такі асоціації щодо України хоче мати президент, коли закликатиме іноземних партнерів вкладати кошти в країну? Ця скандальна переписка точно не може відображати позицію фракції «Слуга народу» та всієї держави»?» – написала нардепка.

«Мені соромно. Соромно за своїх однопартійців – Андрія Жупаніна і Андрія Геруса. Та ще більше соромно перед інвесторами, які попри різні політичні негаразди, вкладають гроші у економіку нашої держави. Зокрема тих, що розвивають зелену енергетику», - додала Буймістер.

За словами депутатки, майже дев’ять місяців інвесторів водили по колу, вони оббивали пороги владних кабінетів, писали десятки листів, домовлялися зі своїми кредиторами та намагалися знайти компроміс з державою.

«Останнім часом начебто все йшло до логічного кінця - взаємовигідної домовленості… Та ми побачили істинне відношення до іноземних партнерів», - підкреслила Буймістер.

Разом з тим вона зазначила, що Україна має всі шанси не просто втратити довіру інвесторів, а й надовго заробити собі імідж ненадійного партнера.

Нагадаємо, 3 червня ЗМІ опублікували скандальну переписку депутатів фракції «Слуга народу» Андрія Жупаніна та Андрія Геруса, які з використанням ненормативної лексики обговорювали тиск на зелених інвесторів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в «зелену» енергетику і Меморандум майже готовий до підписання. Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення голові уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. Разом з тим, інвестори готуються й до звернення в арбітраж в разі провалу перемовин з Україною.

У кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше «викручування рук» призведе до судових позовів і втрати репутації держави.