Новий «слуга народу» Маслов прийняв присягу



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Денис Маслов зайняв місце Олександра Ткаченка у парламенті

Маслов був включений до виборчого списку політсили під номером 138

На пленарному засіданні Верховної Ради склав присягу перед парламентаріями депутат від «Слуги народу» Денис Маслов.

«Клянуся на вірність Україні. Зобов'язуюся усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Зобов'язуюся дотримуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», - сказав Маслов.

Минулого тижня ЦВК зареєструвала народного депутата України Дениса Маслова, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Денису Маслову 37 років, він живе в Дніпрі. Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Гончара і отримав другу вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа».

Маслов є керуючим партнером адвокатського об'єднання Lawatec і засновником юридичної фірми «Форца». Член ради Дніпропетровського відділення Асоціації правників.

Також він є директором «Авін трейд», основною діяльністю якого вказана оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.

Раніше працював суддею Дніпровського районного суду.

Як повідомлялось, 4 червня Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Ткаченко був обраний до парламенту за списком партії «Слуга народу», очолював Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Також нагадаємо, що 16 червня стало відомо, що депутатка Ольга Бєлькова покидає Раду. Причини складання повноважень наразі невідомі.

11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.