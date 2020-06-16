Новий «слуга народу» Маслов прийняв присягу
Маслов був включений до виборчого списку політсили під номером 138
На пленарному засіданні Верховної Ради склав присягу перед парламентаріями депутат від «Слуги народу» Денис Маслов.
«Клянуся на вірність Україні. Зобов'язуюся усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Зобов'язуюся дотримуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників», - сказав Маслов.
Минулого тижня ЦВК зареєструвала народного депутата України Дениса Маслова, обраного на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Як повідомлялось, 4 червня Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України. Ткаченко був обраний до парламенту за списком партії «Слуга народу», очолював Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Також нагадаємо, що 16 червня стало відомо, що депутатка Ольга Бєлькова покидає Раду. Причини складання повноважень наразі невідомі.
11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.