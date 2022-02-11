Малюська пояснив, що чекає «зашкварних українських олігархів»

Олігархи в Україні відрізняються своєю зашкарністю, вважають у Мінюстиції

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що мета закону про олігархів – щоб вони зрозуміли, що їх очікує, і добровільно відійшли від тих практик, які вони зараз використовують. Про це Малюська заявив в інтерв'ю Інтерфакс–Україна.

«У нас є олігархи різного ступеню зашквареності. Зрозуміло, що по найбільш таким затятим олігархам, які давно втратили бізнес репутацію, репутаційні удари будуть меншими, але, з іншого боку, вони можуть істотніше постраждати від інших інструментів, наприклад, того самого декларування контактів», – сказав він.

Малюська додав, що цей умови закону будуть для всіх олігархів однаковими.

«Це як обмеження швидкості на дорогах: водієві Феррарі вони більш відчутні, аніж водієві Таврії. Тому так, хтось постраждає більше, хтось постраждає менше, але закон один для усіх», – резюмував міністр.

Зазначимо, Зеленський хоче розширити обмеження для олігархів. Як відомо, наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів» до реєстру олігархів.

Нагадаємо, 5 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня того ж року Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.