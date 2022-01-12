Зеленський хоче розширити обмеження для олігархів

Зеленський доручив розширити обмеження для олігархів за межі України

Статус олігарха автоматично призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном

Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО 30 грудня доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни. Про це у ефірі телеканалу «Рада» заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном», – сказав Малюська.

Міністр уточнив, що статус олігарха автоматично призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів передбачає створення реєстру, куди будуть вносити осіб зі значним впливом на політичне життя.

За прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, реєстр запрацює у травні 2022. Тоді ж Рада національної безпеки і оборони планує визначити перших олігархів.

До слова, через нові податкові зміни, олігархи платитимуть менше, а громадяни – більше.

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Читайте також: