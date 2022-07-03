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    Політика

    Майже 36 тисяч особового складу: Генштаб назвав втрати ворога

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    Майже 36 тисяч особового складу: Генштаб назвав втрати ворога
    фото: ЗСУ

    Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках

    Українські військові станом на 3 липня ліквідували вже близько 35 970 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 35970 (+100) осіб ліквідовано;
    • танків – 1584 (+2) одиниць;
    • бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) одиниць;
    • артилерійських систем – 801 (+1) одиниць;
    • РСЗВ – 246 (+0) одиниць;
    • засоби ППО – 105 (+0) одиниць;
    • літаків – 217 (+0) одиниць;
    • гелікоптерів – 187 (+1) одиниць;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1) одиниць;
    • крилаті ракети – 144 (+0);
    • кораблі та катери – 15 (+0) одиниць;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць;
    • спеціальна техніка – 64 (+3) одиниць.

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

    Втрати ворога станом на 3 липня

    Втрати ворога станом на 3 липня

    Нагадаємо, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

      Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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      Майже 36 тисяч особового складу: Генштаб назвав втрати ворога