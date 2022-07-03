Майже 36 тисяч особового складу: Генштаб назвав втрати ворога

Українські військові станом на 3 липня ліквідували вже близько 35 970 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 35970 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1584 (+2) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 3744 (+7) одиниць;

артилерійських систем – 801 (+1) одиниць;

РСЗВ – 246 (+0) одиниць;

засоби ППО – 105 (+0) одиниць;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 187 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 654 (+1) одиниць;

крилаті ракети – 144 (+0);

кораблі та катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2618 (+4) одиниць;

спеціальна техніка – 64 (+3) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

Втрати ворога станом на 3 липня

Нагадаємо, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.