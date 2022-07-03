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    Події в Україні

    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)

    Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб - Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Окупанти атакували Лисичанськ із незрозумілою жорстокістю

    Росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні. Про це інформує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто із незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті, а також у Верньокам’янці, та продовжують знищувати населені пункти», – повідомив Гайдай.

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    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)
    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)

    За словами Гайдая, минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

    Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

    Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

    Нагадаємо, за інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

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    Теги: росія окупанти війна рятувальники Україна місто окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто – у вогні (фото)