Наступ із Білорусі: Генштаб повідомив, чи є ознаки вторгнення

Генштаб не бачить наступальних дій ворога зі сторони Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи ЗС Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону

У Білорусі військові вчаться зводити понтонні переправи, але ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу станом на вечір, 2 липня, щодо російського вторгнення.

У повідомленні зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

«Проводяться тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено», – зазначає Генштаб.

Також представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення білоруської армії на територію України, з військової точки зору, зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ з Білорусі малоймовірний.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.