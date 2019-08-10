Центр громадського здоров’я дав поради, як боротися з перевтомленням



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Спеціалісти наголошують: щоб не перевтомлюватись, необхідно достатньо спати і оптимістично дивитись в майбутнє

Центр громадського здоров'я України дав поради, як долати втому.

До дієвих засобів медики віднесли:

- повноцінний сон. Дітям з 6 до 12 років рекомендують спати 9-12 годин, у віці 13-18 років від 8 до 10 годин, а дорослим не менше 7 годин на добу. Крім того, перед сном рекомендують знизити емоційне навантаження та відмовитися від емоційних фільмів, соціальних мереж тощо;

- регулярне фізичне навантаження. Знизити рівень утоми допоможе будь-яка фізична активність, головне – займатися спортом на постійній основі;

- зміна діяльності. Рекомендують раціонально розподіляти час для роботи та відпочинку, а також чергувати фізичну працю з розумовою;

- почуття гумору та оптимізм. Великий вплив на здоров'я мають емоції. Тому медики рекомендують знизити емоційні переживання і будувати доброзичливі та толерантні взаємини. А також наповнювати життя улюбленими заняттями та хобі;

- режим харчування. Для здорового функціонування органів та систем людини рекомендують правильно організовувати режим харчування, відповідно до своїх вікових потреб та енергозатрат;

- розподіл завдань за пріоритетністю. При високому навантаженні рекомендують зменшити кількість запланованих задач, робити паузи у роботі і виходити на свіже повітря на 20-30 хв;

- відмова від шкідливих звичок. Не варто розслаблятися за допомогою куріння та алкоголю, адже вони насправді виснажують організм та посилюють утому людини.

Раніше повідомлялося, що фахівці назвали шкідливі гігієнічні звички, які прийшли до нас із СРСР.