Фахівці назвали шкідливі гігієнічні звички, які прийшли до нас із СРСР



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Шкідливі звички часів СРСР

Фахівці розповіли про шкоду багатьох звичок тих років

Старше покоління людей пам’ятають про ті гігієнічні звички, яким його вчили за часів СРСР. Багато хто вважає це правильним і досі дотримуються саме тих правил.

Про це повідомляє Ukrhealth.

Першою неправильною дією медики назвали звичку для миття тіла використовувати господарське мило. Раніше, в часи СРСР мильного приладдя було не так вже й багато, тому в якості альтернативи використовували господарське мило.

Виявляється, що таким милом митися шкідливо. У ньому містяться жирні кислоти, саломаса і луги, а також в його складі – їдкий натрій і каніфоль. Якщо його часто вживати, то можна помітити печіння при попаданні в очі або порожнину рота.

Медики рекомендують використовувати господарське мило тільки в якості засобу для прання. Вони нагадали, що це мило провокує дерматит.

Раніше в СРСР не було туалетного паперу, і люди виходили з положення, користуючись газетами. Медики категорично наполягають не користуватися газетою.

Фарба для газет володіє присутністю в ній таких шкідливих речовин для людського організму, як хромат і сульфід свинцю. Вони можуть заразити організм свинцевими пухлинами.

Жінки в СРСР звикли використовувати чоловічий одеколон в якості видалення косметики. В кінці 40-их років, коли з’явилася перша косметика, жінки знімали її за допомогою мила. Потім в хід пішов чоловічий одеколон.

Як з’ясувалося, одеколон приносить більше шкоди, ніж ви думаєте. Цим спиртовмісним парфумом можна спалити собі очі, а обличчя і губи від нього лущяться.