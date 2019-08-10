Фахівці назвали шість головних заходів захисту від розвитку гіпертонії



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Фахівці розповіли про головні заходи захисту від підвищеного тиску

Гіпертонія підвищує ризик смерті у зв’язку з розвитком фатальних станів

Фахівці розповіли про головні заходи захисту від підвищеного тиску.

Про це повідомляє Ukrhealth.

Правильно харчуватися. Перш за все необхідно мінімізувати споживання кухонної солі. Жирні м’ясні та молочні продукти, смажені, а також гострі страви з харчування гіпертоніків краще виключити або ж вживати їх як виняток. Важливо вживати досить білка. Рекомендований для харчування при гіпертонії кількість білка становить 1,5 г на 1 кілограм маси тіла.

Підтримувати вагу або худнути при його надлишку. За словами медиків, ризик розвитку гіпертонії збільшується з кожним зайвим кілограмом ваги. Підтримання здорової маси тіла – це один з найефективніших способів захиститися від підвищеного тиску.

Контролювати споживання рідин. Зазвичай при здоровому способі життя рекомендується пити більше води. Але гіпертонікам, наголошують лікарі, як саме необхідно строго стежити за кількістю споживаної води та інших рідин – у великій кількості вони завдадуть шкоди організму. Необхідно обмежувати споживання всіх видів рідини до рівня 1,5 літра в день, дають пораду експерти. Від міцного чаю і кави при підвищеному тиску і зовсім потрібно відмовитися.

Бути фізично активним. Серйозні навантаження гіпертонікам протипоказані, але посильна помірна активність – лише на благо, оскільки ефективно допомагає зміцнити судини. Якщо протягом тижня знаходити 150 хвилин на ходьбу, це дозволить зменшити ризик гіпертонії приблизно на 10%.

Відпочивати. Рекомендований лікарями відпочинок передбачає достатній сон, а також уникнення стресових ситуацій.

Відмовитися від шкідливих звичок. Майже в половині випадків при відмові від шкідливих звичок тиск приходить в норму без лікарської терапії. Скажіть тверде «ні» алкоголю і сигарет, якщо у вас є спадкова схильність до хвороб судин і серця.

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