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    Медведчук вітав лідера бойовиків з Днем перемоги – ЗМІ

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    Лідер &laquo;ОПЗЖ&raquo; Віктор Медведчук користується особливою довірою з боку Володимира Путіна - Медведчук вітав лідера бойовиків з Днем перемоги – ЗМІ
    Лідер «ОПЗЖ» Віктор Медведчук користується особливою довірою з боку Володимира Путіна
    Фото: РБК-Україна

    До мережі потрапили записи ймовірної розмови кума Путіна з терористом Пушиліним

    Шість років тому лідер «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук телефонував ватажку сепаратистів Денису Пушиліну і вітав його з Днем перемоги. Про це повідомляє «24 канал», який виклав у мережу запис розмови, що начебто відбулася між двома чоловіками.

    Як йдеться у повідомленні, розмова мала місце 9 травня 2015 року. Медведчук подзвонив Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом» – його днем народження та Днем перемоги.

    Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився Медведчуку парадом, влаштованим окупантами на непідконтрольній території.

    Розмова Медведчука з ватажком бойовиків:

    Денис Пушилін: Да…

    Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги.

    Денис Пушилін: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.

    Віктор Медведчук: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.

    Денис Пушилін: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.

    Віктор МедведчукВіктор Медведчук: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…

    Денис Пушилін: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…

    Віктор Медведчук: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!

    Денис Пушилін: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?

    Віктор Медведчук: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється – 24 канал). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.

    Денис Пушилін: Спасибі.

    Віктор Медведчук: Давай, па-па.

    Нагадаємо, що раніше в мережі зʼявилися записи розмови Віктора Медведчука та радника російського президента Владислава Суркова, на яких обговорювалася діяльність Тристоронньої контактної групи.

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    Теги: Віктор Медведчук ЗМІ Денис Пушилін
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