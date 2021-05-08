Медведчук вітав лідера бойовиків з Днем перемоги – ЗМІ

До мережі потрапили записи ймовірної розмови кума Путіна з терористом Пушиліним

Шість років тому лідер «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук телефонував ватажку сепаратистів Денису Пушиліну і вітав його з Днем перемоги. Про це повідомляє «24 канал», який виклав у мережу запис розмови, що начебто відбулася між двома чоловіками.

Як йдеться у повідомленні, розмова мала місце 9 травня 2015 року. Медведчук подзвонив Пушиліну, аби привітати з «подвійним святом» – його днем народження та Днем перемоги.

Проросійський політик та лідер бойовиків спілкувалися у дружньому тоні. Пушилін, зокрема, хвалився Медведчуку парадом, влаштованим окупантами на непідконтрольній території.

Розмова Медведчука з ватажком бойовиків:

Денис Пушилін: Да…

Віктор Медведчук: Вітаю, Денисе Володимировичу. По-перше, з днем народження. По друге, з днем перемоги.

Денис Пушилін: Дуже дякую. А я вас вітаю з днем перемоги.

Віктор Медведчук: Дякую, дякую. І дай нам Бог побільше перемог у житті.

Денис Пушилін: Дякую, дуже дякую, Вікторе Володимировичу.

Віктор МедведчукВіктор Медведчук: Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігатимемо вічно…

Денис Пушилін: Я впевнений, що все буде добре. Й ми справимося й тоді будемо зберігати відкрито…

Віктор Медведчук: Денисе, ще раз з днем народження. Всього найкращого тобі!

Денис Пушилін: Бачили, який парад у нас, Вікторе Володимировичу?

Віктор Медведчук: Та, звичайно, ти чого! Я зараз від телевізора не відриваюся – то одне дивлюся, то інше (сміється – 24 канал). Молодці, молодці! Ще раз з днем перемоги й з днем народження.

Денис Пушилін: Спасибі.

Віктор Медведчук: Давай, па-па.

Нагадаємо, що раніше в мережі зʼявилися записи розмови Віктора Медведчука та радника російського президента Владислава Суркова, на яких обговорювалася діяльність Тристоронньої контактної групи.