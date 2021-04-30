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    Медведчук і Сурков обговорювали формат роботи ТКГ – опубліковано новий запис розмови

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    Медведчук і Сурков обговорювали формат роботи ТКГ – опубліковано новий запис розмови

    Сурков радив Медведчуку передати в Києві, що він може взяти участь у засіданні групи, і вже отримав на це дозвіл Путіна

    У 2014 році народний депутат Віктор Медведчук і радник Володимира Путіна Владислав Сурков обговорювали склад учасників Тристоронньої контактної групи. Про це свідчить запис їх ймовірної розмови, що опублікована 24 каналом.

    В ході розмови Медведчук повідомив Суркову, що ініціатива так званих ЛНР і ДНР про заміну керівників формувань на їх представників сильно засмутила Київ, зокрема, Леоніда Кучму. На що Сурков, розсміявшись, відповів:

    Сурков: Віть, я зрозумів, що засмутило. Іншого шляху немає. Тому що вони «злодії і вбивці», за версією України, так би мовити.

    Медведчук: Терористи, вбивці... (Сміється).

    Сурков: Бандити, яких коронують на царство.

    Сурков порадив Медведчуку передати в Києві, що він сам може взяти участь у засіданні групи, і вже навіть отримав на це дозвіл від Путіна.

    Сурков: Мені навіть шеф сказав, ти можеш теж сказати, навіть на цю групу з'їздити. Я з'їжджу.

    Медведчук: А, взагалі навіть тобі? Я зрозумів.

    Сурков: Тому нехай вони там не плачуть з приводу того, що там не ті люди будуть присутні в складі ополчення. Зате Слава приїде, скажи (Сміється).

    На попередньому запису розмови Медведчука і Суркова, опублікованому в лютому, кум Путіна і його радник обговорювали поставки електроенергії до Криму і обмін полоненими.

    Теги: Росія Віктор Медведчук ДНР ЛНР обмін полоненими Владислав Сурков
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