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    Думки вголос

    Чому почали різко падати рейтинги політичного проєкту Медведчука

    Чому почали різко падати рейтинги політичного проєкту Медведчука

    Цілком логічно активізувалися сили, які теж претендують на радянсько-проросійський електорат

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    КМИС и Центр Разумкова опубликовали свежие результаты соцопросов. И оба исследования показывают резкое падение рейтинга ОПЗЖ. У КМИСа рейтинг партии Медведчука снизился на 4,5 процентных пункта, у Разумкова – на 3. Это много.

    Главную роль тут конечно сыграл разгром пропагандистской машины. После закрытия телеканалов, депутаты ОПЗЖ не лишились эфиров – их приглашают и на другие каналы. Но гвардия Медведчука лишилась главного – возможности безгранично лгать, манипулировать и подстраивать эфиры под себя. А без всего этого «волшебства», без страстных губ Дианы Панченко и услужливого Пиховшека, уровень спикеров ОПЗЖ жалок и ничтожен.

    В обозримом будущем каналы кума Путина назад не включат, так что медленное погружение его политического проекта в братскую могилу будет продолжаться. На этом фоне вполне логично активизировались другие силы, претендующие на тот же советско-пророссийский электорат. Пару дней назад о создании собственной партии заявил несколько позабытый сегодня Борис Колесников. Видимо, вскоре найдутся и другие желающие поделить шкуру недобитого Медведчука. Схватка обещает быть яркой.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Віктор Медведчук соцопитування рейтинг Опозиційна платформа — За життя
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