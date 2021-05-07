Чому почали різко падати рейтинги політичного проєкту Медведчука

Цілком логічно активізувалися сили, які теж претендують на радянсько-проросійський електорат

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КМИС и Центр Разумкова опубликовали свежие результаты соцопросов. И оба исследования показывают резкое падение рейтинга ОПЗЖ. У КМИСа рейтинг партии Медведчука снизился на 4,5 процентных пункта, у Разумкова – на 3. Это много.

Главную роль тут конечно сыграл разгром пропагандистской машины. После закрытия телеканалов, депутаты ОПЗЖ не лишились эфиров – их приглашают и на другие каналы. Но гвардия Медведчука лишилась главного – возможности безгранично лгать, манипулировать и подстраивать эфиры под себя. А без всего этого «волшебства», без страстных губ Дианы Панченко и услужливого Пиховшека, уровень спикеров ОПЗЖ жалок и ничтожен.

В обозримом будущем каналы кума Путина назад не включат, так что медленное погружение его политического проекта в братскую могилу будет продолжаться. На этом фоне вполне логично активизировались другие силы, претендующие на тот же советско-пророссийский электорат. Пару дней назад о создании собственной партии заявил несколько позабытый сегодня Борис Колесников. Видимо, вскоре найдутся и другие желающие поделить шкуру недобитого Медведчука. Схватка обещает быть яркой.

Джерело: блог Дениса Казанського

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