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    Політика

    Мендель назвала перші три кроки Зеленського на «нормандській зустрічі»

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    Президент Володимир Зеленський&nbsp; - Мендель назвала перші три кроки Зеленського на «нормандській зустрічі»
    Президент Володимир Зеленський 

    Глава держави їде в Париж на «нормандський саміт» і спробує привезти звідти мир на Донбас

    Зараз йде підготовка до «нормандської зустрічі» і на переговорах президент Володимир Зеленський підніме три головних питання – повернення українських полонених, реальне припинення вогню на фронті і вибори вже на звільнених від Росії територіях Донбасу. Про це написала в Facebook прессекретар глави держави Юлія Мендель.

    «Перші три кроки, які підніме президент Зеленський на зустрічі в Парижі: терміни і умови повернення полонених українців, сьогодення, а не фейковий, припинення вогню, і, звичайно, вихід чужих військ і бандформувань з території Донбасу», – написала вона.

    За словами Мендель, перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони важне, а останній – умова для проведення виборів на Донбасі.

    «Їх проведення в рамках виборів по всій території України може відбутися, тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань. Так говорить закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори будуть проходити по всій Україні», – підкреслила прессекретар президента.

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    Читайте також: Зустріч нормандської четвірки 9 грудня – запрошення на страту для Зеленського.

    Нагадаємо, Мендель зізналася, що ревнує Коломойського до президента.

    Донбас вибори саміт Володимир Зеленський президент Юлія Мендель
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