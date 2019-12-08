Мендель назвала перші три кроки Зеленського на «нормандській зустрічі»



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Президент Володимир Зеленський

Глава держави їде в Париж на «нормандський саміт» і спробує привезти звідти мир на Донбас

Зараз йде підготовка до «нормандської зустрічі» і на переговорах президент Володимир Зеленський підніме три головних питання – повернення українських полонених, реальне припинення вогню на фронті і вибори вже на звільнених від Росії територіях Донбасу. Про це написала в Facebook прессекретар глави держави Юлія Мендель.

«Перші три кроки, які підніме президент Зеленський на зустрічі в Парижі: терміни і умови повернення полонених українців, сьогодення, а не фейковий, припинення вогню, і, звичайно, вихід чужих військ і бандформувань з території Донбасу», – написала вона.

За словами Мендель, перші два питання безпосередньо стосуються людського життя, а тому вони важне, а останній – умова для проведення виборів на Донбасі.

«Їх проведення в рамках виборів по всій території України може відбутися, тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань. Так говорить закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі не зможуть люди проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш кордон, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори будуть проходити по всій Україні», – підкреслила прессекретар президента.

Нагадаємо, Мендель зізналася, що ревнує Коломойського до президента.