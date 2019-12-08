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    Пенс відмовився розсекретити зміст своєї розмови з Зеленським

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    Пенс відмовився розсекретити зміст своєї розмови з Зеленським

    Розмова відбулася 18 вересня

    Віце-президент США Майк Пенс відхилив прохання голови Палати представників розвідки Адама Шиффа розсекретити зміст своєї розмови 18 вересня з президентом України Володимиром Зеленським у рамках розслідування імпічменту президенту США Дональду Трампу.

    Про це повідомляє The Hill.

    Відповідну заяву було зроблено після того, як один з головних помічників Пенса дав свідчення про розмову в ході триваючого розслідування у справі про імпічмент.

    «Оскільки Адам Шифф продовжує діяти приховано, канцелярія віце-президента навіть не знає, що він хоче розсекретити. Це просто ще один доказ того, що цей безглуздий комітет проводить фіктивне розслідування», - сказав Пенс.

    Раніше Білий дім відмовився брати участь у слуханнях американського Конгресу в рамках імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, які відбудуться наступного тижня.

    Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

    У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

    Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

    Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

    До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.

    США Володимир Зеленський розслідування Майк Пенс імпічмент
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