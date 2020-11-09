Мені пропонували непогану посаду, якщо припиню критикувати Єрмака і Зеленського, — Омелян

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що впродовж першого тижня після вручення

, йому « було запропоновано дуже непогану і перспективну посаду з чудовим, як для мене, фінансовим забезпеченням. У пакеті до посади йшла пропозиція припинити політичне переслідування правоохоронними органами, якщо я перестану критикувати Зеленського і Єрмака». Про це Омелян написав у Facebook.

«Пропозицію я відхилив, справа пішла в хід. І знову я єдиний колишній міністр, справу якого розглядає ВАКС. Володимир Зеленський — це тупо і не спрацює», — додав він.

Щодо обставин підозри, Омелян пояснив, що наказ Мінінфраструктури про зменшення портових зборів був підписаний на виконання відповідного розпорядження і постанови Кабінету міністрів, які були колегіально підтримані усіма урядовцями і підписані тодішнім прем'єр-міністром.

Також Омелян зазначив, що з проханням знизити портові тарифи в Україні, які у 2−3 рази перевищують світові і суттєво гальмують розвиток економіки, до міністерства зверталися всі бізнес-асоціації України.

«Це питання було предметом десятків публічних обговорень на усіх рівнях. Більше того, бізнес і навіть профільний комітет ВРУ наполягає на подальшому зниженні цих зборів», — додав колишній урядовець.

Омелян підкреслив, що прокуратура, хоч і спрямувала до суду підозру щодо нього, проте чомусь досі не звернулася до суду з вимогою зупинити дію згаданого наказу.