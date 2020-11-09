Новий конфуз Мендель. Прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре

Юля Мендель зробила дивний пост у соцмережі, а потім його виправила

Мендель відреагувала на зауваження коментаторів і швидко переписала свій пост

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель потрапила в черговий конфуз. Помічниця глави держави так поспішала зробити пост у facebook про хворобу президента, що розмістила спочатку досить дивний допис, який виглядав так: «На жаль… Президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я».

Юлія Мендель спочатку зробила пост, а потім його переписала

Коли в коментарях користувачі соцмережі почали робити зауваження пані Мендель, вона переписала свій пост, додавши до нього кілька речень, які роз’яснили суть повідомлення: «На жаль, маємо новину про позитивний тест... Втім, президент почувається добре. Ми повідомлятимемо про стан його здоров‘я».

Юлія Мендель переписала пост і посперечалася з коментаторами

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Оточення Зеленського, зокрема керівний апарат Офісу президента терміново почали перевіряти на Covid-19.

9 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.

Зазначимо, що Юлія Мендель часто потрапляє в різні конфузи. Пресслужба Офісу президента плутала, зокрема, Латвію та Литву. А Волинську область називала Луцькою.

Торік Мендель відзначилась дивною поведінкою. Під час інтерв'ю вона дивно махала руками, чим псувала журналістам відеоряд.

Раніше Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському. У мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.



