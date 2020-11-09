Зеленський підхопив коронавірус

Президент повідомив, що почувається добре

У президента України Володимира Зеленського позитивний тест на коронавірусну інфекцію Covid-19. Про це повідомив Офіс президента.

«Глава держави почувається добре і продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції. В нього завжди буде потрібні інструменти та обладнання для зв’язку», - йдеться у повідомленнІ.

Наразі керівник Офісу президента, його заступники та працівники Офісу здають ПЛР-тести.

«Юлія Ковалів, на щастя, вже отримала негативний тест і береться до роботи у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень. Ми повідомлятимемо про стан Президента та працівників Офісу. Закликаємо громадян дотримуватися карантинного режиму: не забувати про маски та соціальну дистанцію. Коронавірусна інфекція для кожного з нас може закінчитися по-різному. Влада робитиме усе можливе для того, аби Covid-19 завдав якнайменшої шкоди суспільству та державі», - повідомили у Зеленського.

Про свою недугу повідомив і сам Зеленський. Він написав, що має температуру 37,5 і обіцяє ізолюватися.

Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.