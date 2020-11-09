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    Коронавірус на Банковій: Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію

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    Андрій Єрмак каже, що почувається &laquo;нормально&raquo; - Коронавірус на Банковій: Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію
    Андрій Єрмак каже, що почувається «нормально»

    Керівник Офісу президента отримав похитивний тест на Covid-19

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак захворів на коронавірус

    Про це він повідомив у Facebook.

    «Під кінець робочого дня отримав занадто «позитивні» новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально», - написав Єрмак.

    Він зауважив, що планує працювати в звичному режимі на ізоляції.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

    Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також  Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків. 

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    Володимир Зеленський президент хвороби Андрій Єрмак Олена Зеленська Офіс президента коронавірус
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