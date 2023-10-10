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Мер Мукачева відреагував на обшуки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мер Мукачева відреагував на обшуки
фото з відкритих джерел

Балога запевняє, що всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства

Мер Мукачева Андрій Балога відреагував на сьогоднішні обшуки правоохоронців у нього вдома. Про це він написав у Telegram.

«Декілька слів з приводу проведення слідчих дій в місті Мукачеві. По-перше, кримінальне провадження в рамках якого відбуваються слідчі дії стосується викупу земельної ділянки ТОВ «Універсал-М», яка ними орендується у місті з 2003 року», – йдеться в повідомленні.

Також Балога зазначає, що всі рішення та процедури щодо цієї земельної ділянки здійснювались у поточному році відповідно до чинного законодавства.

«Вся потрібна інформація та документи були надані правоохоронцям у повному обсязі у співпраці зі слідством, на усіх етапах їх роботи. Сподіваюсь, що слідчі підійдуть до з'ясування всіх обставин справи максимально об'єктивно та неупереджено, відповідно до законодавства, перед яким всі однозначно рівні. Переконаний у законних діях міської ради та в тому, що надалі це буде підтверджено в рамках цього розслідування та судами, як це було не один раз», – додав він.

Раніше повідомлялося, що обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард».

Нагадаємо, раніше Мукачівський міський голова Андрій Балога всупереч закону «Про запобігання корупції» 26 листопада 2020 року проголосував на сесії міськради за те, щоб отримати високу премію та надбавки.

Згідно з даними декларації Андрія Балоги за 2020 рік, основний дохід (понад 5 млн. грн.) його родина отримує за рахунок прибутку від комерційної діяльності компаній, якими володіє його дружина Едіта Балога.

Теги: Закарпаття обшук мер

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