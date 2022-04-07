Мукачево першим демонтувало погруддя Пушкіна (фото)

У місті прибрали два пам’ятники російському поету

На Закарпатті у місті Мукачево демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це пише Mukachevo.net.

На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

Управлінню міського господарства доручено забезпечити демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків.

Вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання.

Також відомо, у Мукачеві перша школа відмовляться від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені юридичного особи.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото).

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