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    Події в Україні

    Мукачево першим демонтувало погруддя Пушкіна (фото)

    На Закарпатті почали дерусифікацію - Мукачево першим демонтувало погруддя Пушкіна (фото)
    На Закарпатті почали дерусифікацію
    фото: Mukachevo.net

    У місті прибрали два пам’ятники російському поету

    На Закарпатті у місті Мукачево демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це пише Mukachevo.net.

    На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про демонтаж пам’яток історії та монументального мистецтва місцевого значення. Це робиться з метою проведення заходів з дерусифікації у зв’язку з військовою агресією Росії проти України.

    Управлінню міського господарства доручено забезпечити демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків.

    Вчора вже було проведено демонтаж погруддя Пушкіну та меморіальної дошки із ЗОШ №1. Комунальному підприємству доручено забезпечити їх зберігання.

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    Також відомо, у Мукачеві перша школа відмовляться від присвоєного імені О.С. Пушкіна. Наразі управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради займається процедурою відмови від раніше присвоєного імені юридичного особи.

    Нагадаємо, раніше у Чернівцях із Алеї слави демонтували зірку співака-зрадника (фото).

    Також в Ужгороді полили «кров’ю» і демонтували плиту на честь «возз’єднання» з Росією (фото).

    Теги: росія окупанти Закарпаття війна школа Україна окупація #stoprussia
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    Мукачево першим демонтувало погруддя Пушкіна (фото)