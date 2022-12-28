«Харківські угоди»: суд дозволив арешт ексміністра оборони Єжеля

Суд обрав для ексміністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України

Київський апеляційний суд дозволив арештувати ексміністра оборони України Михайла Єжеля за справою про вчинення ним державної зради. Чиновник є фігурантом справи про «Харківські угоди». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу судді та обрав для ексміністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, у квітні 2010 року ексміністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, порушивши Конституцію України, погодили проєкт Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави.

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Внаслідок таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Чорноморського флоту РФ на території України, їх переоснащення й модернізації, а надалі вторгнення збройних сил Російської Федерації й окупації ними АР Крим і м. Севастополь.

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук.

Нагадаємо, 8 серпня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання «Харківських угод» сприяв Російській Федерації в окупації Криму.