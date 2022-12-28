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«Харківські угоди»: суд дозволив арешт ексміністра оборони Єжеля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Харківські угоди»: суд дозволив арешт ексміністра оборони Єжеля
Суд обрав для ексміністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Фото: belapan.com

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України

Київський апеляційний суд дозволив арештувати ексміністра оборони України Михайла Єжеля за справою про вчинення ним державної зради. Чиновник є фігурантом справи про «Харківські угоди». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд розглянув апеляційну скаргу прокурора на ухвалу судді та обрав для ексміністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, у квітні 2010 року ексміністр оборони України за попередньою змовою з колишніми президентом, прем'єр-міністром, міністром юстиції та міністром закордонних справ, порушивши Конституцію України, погодили проєкт Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави.

Внаслідок таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ Чорноморського флоту РФ на території України, їх переоснащення й модернізації, а надалі вторгнення збройних сил Російської Федерації й окупації ними АР Крим і м. Севастополь.

Наразі підозрюваний переховується від органів досудового розслідування за межами території України та оголошений у розшук.

Нагадаємо, 8 серпня працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому міністру оборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання «Харківських угод» сприяв Російській Федерації в окупації Криму. 

Теги: Харківські угоди Михайло Єжель суд вирок

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