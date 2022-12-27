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Голова Вовчанського райсуду, яка втекла разом з окупантами, отримала підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голова Вовчанського райсуду, яка втекла разом з окупантами, отримала підозру
ДБР

ДБР завершило розслідування відносно експравоохоронця з міста Вовчанськ, який співпрацював з росіянами

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру очільниці Вовчанського районного суду Харківської області, яка після захоплення Вовчанська росіянами взялася допомагати загарбникам створювати окупаційну судову установу. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну, почати працювати в окупаційній структурі та отримати російські паспорти. Після звільнення Вовчанська жінка разом з окупантами втекла до РФ», – йдеться в повідомленні.

Також, працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього правоохоронця з міста Вовчанськ Харківської області, який під час окупації був слідчим у так званому відділі поліції. Обвинувальний акт направлено до суду.

Після окупації міста чоловік добровільно перейшов сторону ворога, допомагав створювати окупаційний відділ поліції, чергував на блокпостах, супроводжував автомобільні колони окупантів. Крім того, він разом із військовими рф вишукував українських правоохоронців у відставці та учасників АТО. У квітні окупаційна адміністрація призначила фігуранта на посаду слідчого у місцевому псевдо правоохоронному органі. 

Керівниця районного суду підозрюється в державній зраді, а колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці встановили агентку спецслужб Росії, яка вербувала українців для отримання даних про ЗСУ.

Теги: війна росія окупанти Україна ДБР

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