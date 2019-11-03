Ми не пропонуємо подавати нову заявку на отримання ПДЧ, – Климпуш-Цинцадзе



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Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе

Євросолідарність каже, що треба підтвердити стару заявку, а не подавати нову

Фракція «Європейська солідарність» пропонує не подавати нову заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а підтвердити подану раніше, щоб розпочати розмову про необхідні для цього конкретні кроки.

Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв’ю «Сегодня».

«Ми не пропонуємо подати нову заявку. Ми пропонуємо підтвердити нашу націленість на отримання ПДЧ, а потім членства, саме на підтвердження того ж таки рішення Бухарестського саміту і всіх тих змін, які відбулися в Україні. Ніхто не пропонує поставити на голосування рішення щодо надання Україні ПДЧ. Це ж просто несерйозно. Ми ж люди з досвідом і чіткою державницькою позицією і точно націлені на те, щоб спільно зміцнювати наші перспективи. Тому ми говоримо, що вартує підтвердити цю заявку і вести розмову про те, як ми готуємося і які конкретні речі треба зробити, щоб отримати рішення щодо надання Україні ПДЧ», – сказала вона.

На думку Климпуш-Цинцадзе, тоді вже Україна зможе наполягати, щоб через кілька років це рішення виносилося на розгляд НАТО.

«А зараз це питання того, що Альянс мав би сказати: так, ми взяли це до уваги, ми це бачимо, ми це сприймаємо і готові говорити про те, яка умовно дорожня карта, як ми рухаємося до надання Україні ПДЧ», – вважає голова профільного комітету.

У цьому контексті вона нагадала, що протягом останніх років Україні навіть довелося відновлювати політичне рішення партнерів у НАТО, щоб Україна визнавалася країною-аспірантом. За її словами, це не відбулося автоматично, а стало результатом великої дипломатичної роботи.

З огляду на це Климпуш-Цинцадзе вважає цілком логічною пропозицію «Євросолідарності» щодо ухвалення заяви ВР про підтримку цього курсу і надання повноважень і спікеру, і, відповідно до декларацій, Президенту і Прем’єру підписати цього листа з підтвердженням наміру України розпочати розмову про ПДЧ.

«І коли нам кажуть, що, мовляв, наша заявка є чинною і її розглянуть, то я хочу запитати у своїх колег, таких фахових дипломатів, а як же вони бачать, що це розглянеться? Ми з вами 11 років тому подали заявку, сором’язливо постукавши в двері НАТО. І чомусь ми вирішили, що якщо ми просто сидітимемо і виконуватимемо всю домашню роботу, то двері в якийсь момент автоматично відчиняться і нам скажуть: «О, Україна вже готова, давайте їй дамо ПДЧ». Без нашого нагадування, наполягання і роботи ніколи цього не відбудеться. І якщо Україна зараз сором’язливо мовчатиме, такий і буде результат», – переконана голова профільного комітету.

За словами Климпуш-Цинцадзе, вся ця риторика, що, мовляв, «це не на часі, є заявка, ми можемо розраховувати, що колись нам ПДЧ нададуть», викликає в неї занепокоєння.

«Я це сприймаю як небажання дратувати ведмедя – Росію – перед міфічною зустріччю в «нормандському форматі» з потенційно сумнівним результатом. Думаю, що влада ухвалила політичне рішення про те, що зараз це може роздратувати РФ, і Путін знайде ще якісь причини і приводи (крім тих, які він вже назвав, і тих поступок, які Україна вже здійснила заради цієї зустрічі), щоб не брати участі у Нормандському форматі», – зазначила вона.

Як повідомлялося, 30 жовтня віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому додаткову заявку не подаватиме.