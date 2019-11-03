Виконання Мінських угод – це гра Путіна з легітимізації «ДНР» і «ЛНР», – експерт



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Виконується сценарій Придністров’я, коли з часом від війни так втомлюються, що де-факто легітимізують окуповану територію під контролем Росії

Зони розведення в Золотому, Станиці, Петровському – це символ. Ми легко можемо повернутися, зробивши один крок уперед. Але виконання Мінських угод – це не план досягнення миру. Це гра Путіна з легітимізації «ДНР» і «ЛНР» як самостійних політичних суб’єктів. Росія не має наміру повертати Україні контроль над окупованими територіями в будь-якому вигляді, допоки в Києві не буде лояльного до Путіна проросійського режиму. Виконується сценарій Придністров’я, коли із часом від війни так втомлюються, що де-факто легітимізують окуповану територію під контролем Росії.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юрій Бутусов. За його словами, гра в розведення не робить Україну суб’єктною і жодним чином не додає впливу й авторитету. Президент Зеленський живе в декораціях «Мінська», не усвідомлюючи ще, що їх будували не для того, аби щось повернути Україні, а щоб Україна і Євросоюз на якихось умовах погодилися з відмовою нашої країни від боротьби за свій суверенітет і частини своєї території. І не може тут бути жодних успішних сценаріїв, пов’язаних із розведенням військ.

«У будь-якому разі в історію це увійде як здача своєї землі. Із юридичного і політичного погляду, Україна відвела, нехай і суто символічно, свої війська зі своєї землі за домовленістю з терористами, в обмін на їхні обіцянки не стріляти в українських воїнів», – підкреслює експерт.

На думку Бутусова, президент Зеленський розраховує, що, виконуючи умови «Мінська», він поставить Путіна в безвихідне становище, і в разі зриву «Мінська» на будь-якому етапі відповідальність ляже на Росію. Теоретично це так. А практично, маючи 73 відсотки підтримки президента, Україна визнає, що не в змозі продовжувати боротьбу на Донбасі, що ми залишилися не суб’єктом переговорів, а об’єктом і передаємо всю відповідальність за дипломатичне протиборство з Путіним Франції та Німеччині.

«Чи вигідно це нашій країні? «Мінськ» був тимчасовою підпорою слабкій, хаотичній владі, не здатній до системних реформ, владі, яку роздирають внутрішні конфлікти. Путін скористався нашою слабкістю, щоб вибудувати власну гру, оскільки для окупації України в умовах масового народного опору сил у Росії немає», – стверджує автор.

Нагадаємо, у районі розведення сил у Золотому почався процес розмінування.