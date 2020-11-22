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    Політика

    Милованов призначений радником керівника Офісу президента Єрмака

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    <p>&laquo;Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України&raquo; &ndash; ексміністр</p> - Милованов призначений радником керівника Офісу президента Єрмака

    «Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України» – ексміністр

    Милованов працював в уряді за часів прем’єрства Олексія Гончарука

    Тимофій Милованов призначений позаштатним радником керівника Офісу Президента України. Про це повідомляється на сайті президента України.

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом.

    «Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України», – зазначив ексміністр.

    Милованов народився 1975 року. Закінчив Київський політехнічний інститут (менеджмент) у 1997 році та Києво-Могилянську академію за спеціальністю «економічна теорія» у 1999-му. 2004 року здобув науковий ступінь доктора філософії з економіки (PhD з економіки) в Університеті Вісконсин-Медісон (США). Викладав у європейських та американських вишах. 7 липня 2016 року Верховна Рада України обрала Тимофія Милованова до Ради Національного банку, з жовтня 2016-го він був заступником голови Ради НБУ.
    Милованов працював в уряді за часів прем’єрства Олексія Гончарука. Разом з його Кабміном в березні цього року він був відправлений у відставку. Також Милованов залишається почесним президентом Київської школи економіки.

    Раніше Тимофій Милованов заявляв про необхідність додаткової емісії гривні у випадку локдауну.

    Нагадаємо, вчора, 21 листопада, Тимофій Милованов підтвердив, що працює радником Андрія Єрмака.

    Теги: Верховна Рада міністр Тимофій Милованов
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