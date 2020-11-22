Милованов призначений радником керівника Офісу президента Єрмака
«Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України» – ексміністр
Милованов працював в уряді за часів прем’єрства Олексія Гончарука
Тимофій Милованов призначений позаштатним радником керівника Офісу Президента України. Про це повідомляється на сайті президента України.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 роках Тимофій Милованов призначений радником керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака поза штатом.
«Сподіваюсь, що мої знання будуть корисними керівництву України», – зазначив ексміністр.
Раніше Тимофій Милованов заявляв про необхідність додаткової емісії гривні у випадку локдауну.
Нагадаємо, вчора, 21 листопада, Тимофій Милованов підтвердив, що працює радником Андрія Єрмака.