Тимофій Милованов підтвердив, що працює радником Андрія Єрмака
Тимофій Милованов
Раніше ексміністр пропонував додрукувати гривню під час локдауну
Ексміністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
«Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати)», – написав він у Facebook. Милованов зазначив, що перед країною стоять виклики: Covid-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями. «Сподіваюся, що мої знання стануть корисними вищому керівництву України», – підкреслив ексміністр.
Учора про можливе нове призначення Тимофія Милованова з посиланням на джерела з оточення Андрія Єрмака і з команди президента Володимира Зеленського повідомила Українська правда.
12 листопада радник голови Офісу президента Ігор Уманський повідомив про своє рішення піти у відставку. Спілкуючись з пресою Уманський заявив, що вчинив так через те, що за пів року його робота в Офісі щодо боротьби зі схемами в податковій і митній службах провалилася. Він також розкритикував роботу української влади з МВФ і підготовку медичної інфраструктури до зростання захворюваності Covid-19.
Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом з його Кабміном в березні цього року він був відправлений у відставку. Також Милованов залишається почесним президентом Київської школи економіки.
Раніше Тимофій Милованов заявляв про необхідність додаткової емісії гривні у випадку локдауну.