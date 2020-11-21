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    Політика

    Тимофій Милованов підтвердив, що працює радником Андрія Єрмака

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    <p>Тимофій Милованов</p> - Тимофій Милованов підтвердив, що працює радником Андрія Єрмака

    Тимофій Милованов

    Фото: УНІАН

    Раніше ексміністр пропонував додрукувати гривню під час локдауну

    Ексміністр економіки Тимофій Милованов повідомив, що працює позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

    «Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати)», – написав він у Facebook. Милованов зазначив, що перед країною стоять виклики: Covid-19, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями. «Сподіваюся, що мої знання стануть корисними вищому керівництву України», – підкреслив ексміністр.

     Учора про можливе нове призначення Тимофія Милованова з посиланням на джерела з оточення Андрія Єрмака і з команди президента Володимира Зеленського повідомила Українська правда.

    12 листопада радник голови Офісу президента Ігор Уманський повідомив про своє рішення піти у відставку. Спілкуючись з пресою Уманський заявив, що вчинив так через те, що за пів року його робота в Офісі щодо боротьби зі схемами в податковій і митній службах провалилася. Він також розкритикував роботу української влади з МВФ і підготовку медичної інфраструктури до зростання захворюваності Covid-19.

    Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом з його Кабміном в березні цього року він був відправлений у відставку. Також Милованов залишається почесним президентом Київської школи економіки.

    Раніше Тимофій Милованов заявляв про необхідність додаткової емісії гривні у випадку локдауну.

    Теги: МВФ фінансування Українська правда Тимофій Милованов радник Ігор Уманський
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