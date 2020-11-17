В НБУ прокоментували заяву ексміністра Милованова про «друк грошей»

«У кризу домінуючий вплив на економіку мають уряди, а не Нацбанк», – Горбаль

Член Ради НБУ Василь Горбаль прокоментував заяву колишнього міністра Тимофія Милованова про те, що гроші треба буде друкувати в разі запровадження локдауну.

В інтервʼю «Главкому» Горбаль пояснив, що такий варіант у НБУ не обговорювали.

«Принаймні, з останніх зустрічей я розумію, що пан Милованов висловлювався з погляду колишнього урядовця, а не як член Ради Нацбанку (Тимофій Милованов був заступником голови Ради НБУ у 2016 – 2019 рр.). У кризовий час домінуючу роль впливу на економіку мають уряди, а не Нацбанк з погляду урегулювання облікової ставки. Тобто не облікова ставка, а поведінка уряду має домінуючу роль. Думаю, що він мав на увазі, напевно, це, але в нього вийшло так, як вийшло», – зазначив член НБУ.

Крім того, Горбаль розповів про облікову ставку, яка складає 6%, додавши щодо її зниження.

«У нас із членами Ради НБУ були думки про те, що, можливо, слід було ще більше укріпити облікову ставку. Але я погодився з рішенням правління про те, що варто таки залишити на нинішньому рівні в умовах певної невизначеності, яка зараз створена, зокрема, пандемією. Я не здивуюсь, якщо наступного року ми можемо підійти до перегляду облікової ставки у бік збільшення, але це питання ще дуже дискусійне, до нього ще повернемося. І знову ж таки це питання правління, тобто Рада може тільки висловлювати якісь рекомендації, не більше», – наголосив Горбаль.

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