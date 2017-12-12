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    Мінгареллі не бачить зміни курсу ЄС щодо Донбасу

    За словами Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі
    Немає жодних ознак можливої зміни позиції Євросоюзу до врегулювання ситуації на Донбасі через головування у 2018 році у ЄС Болгарії і Італії - в ОБСЄ.   На цьому наголосив в ефірі «Українського радіо» посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.  «Наразі немає жодних ознак того, що позиція ЄС стосовно конфлікту
    • Сьогодні, 01:24
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    <span>Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі</span>
    Фото: Главком
    Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

    За словами Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі

    Немає жодних ознак можливої зміни позиції Євросоюзу до врегулювання ситуації на Донбасі через головування у 2018 році у ЄС Болгарії і Італії - в ОБСЄ.  

    На цьому наголосив в ефірі «Українського радіо» посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

     «Наразі немає жодних ознак того, що позиція ЄС стосовно конфлікту якимось чином зміниться». - підкреслив він.

    За словами Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню цього конфлікту. «Ми також упевнені в тому, що керівництво Болгарії під час головування країни в ЄС докладатиме зусиль, аби мобілізувати всі наявні ресурси і інструменти ЄС для вирішення проблеми Донбасу і для того, щоб допомогти Україні», - зазначив Мінгареллі.

    Відповідаючи на запитання, чи можливий відхід від Нормандського підходу до врегулювання конфлікту на сході України і посилення впливу США, посол підкреслив, що для ЄС «пріоритетом є саме політичний формат врегулювання конфлікту». Він також додав, що ЄС вважає будь-які формати і способи політичного врегулювання важливими.

    Раніше повідомлялося, що Італія з 1 січня перебрала від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод.

    До слова, 10 січня президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та її робочих підгрупах.

    Джерело: Укрінформ

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