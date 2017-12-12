Мінгареллі не бачить зміни курсу ЄС щодо Донбасу

За словами Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі

Немає жодних ознак можливої зміни позиції Євросоюзу до врегулювання ситуації на Донбасі через головування у 2018 році у ЄС Болгарії і Італії - в ОБСЄ. На цьому наголосив в ефірі «Українського радіо» посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі. «Наразі немає жодних ознак того, що позиція ЄС стосовно конфлікту



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Фото: Главком Посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі

За словами Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі

Немає жодних ознак можливої зміни позиції Євросоюзу до врегулювання ситуації на Донбасі через головування у 2018 році у ЄС Болгарії і Італії - в ОБСЄ.

На цьому наголосив в ефірі «Українського радіо» посол Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі.

«Наразі немає жодних ознак того, що позиція ЄС стосовно конфлікту якимось чином зміниться». - підкреслив він.

За словами Мінгареллі, влада Італії серйозно налаштована на те, щоб в якості голови ЄС всіляко сприяти вирішенню цього конфлікту. «Ми також упевнені в тому, що керівництво Болгарії під час головування країни в ЄС докладатиме зусиль, аби мобілізувати всі наявні ресурси і інструменти ЄС для вирішення проблеми Донбасу і для того, щоб допомогти Україні», - зазначив Мінгареллі.

Відповідаючи на запитання, чи можливий відхід від Нормандського підходу до врегулювання конфлікту на сході України і посилення впливу США, посол підкреслив, що для ЄС «пріоритетом є саме політичний формат врегулювання конфлікту». Він також додав, що ЄС вважає будь-які формати і способи політичного врегулювання важливими.

Раніше повідомлялося, що Італія з 1 січня перебрала від Австрії головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) і пообіцяла продовжити зусилля щодо імплементації Мінських угод.

До слова, 10 січня президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та її робочих підгрупах.

Джерело: Укрінформ