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    Порошенко обговорив завдання для Тристоронньої контактної групи на 2018 рік

    На зустрічі Порошенка та представників контактної групи були визначені пріоритети і завдання на 2018 рік
    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що були обговорені результати діяльності ТКГ у минулому році та визначені пріоритети і завдання на 2018
    • Вчора, 23:41
    • Розсилка
    Порошенко провів зустріч з представниками України в ТКГ
    Порошенко провів зустріч з представниками України в ТКГ

    На зустрічі Порошенка та представників контактної групи були визначені пріоритети і завдання на 2018 рік

    Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    Зазначається, що були обговорені результати діяльності ТКГ у минулому році та визначені пріоритети і завдання на 2018 рік.

    Глава держави подякував представникам України у ТКГ за чітке відстоювання національних інтересів та професійну і самовіддану роботу заради відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, - йдеться у повідомленні.  

    Раніше делегація Росії у контактній групі в Мінську запевнила, що «буде домагатися повного звільнення полонених на Донбасі».

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