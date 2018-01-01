Порошенко обговорив завдання для Тристоронньої контактної групи на 2018 рік
- Вчора, 23:41
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На зустрічі Порошенка та представників контактної групи були визначені пріоритети і завдання на 2018 рік
Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Зазначається, що були обговорені результати діяльності ТКГ у минулому році та визначені пріоритети і завдання на 2018 рік.
Глава держави подякував представникам України у ТКГ за чітке відстоювання національних інтересів та професійну і самовіддану роботу заради відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, - йдеться у повідомленні.
Раніше делегація Росії у контактній групі в Мінську запевнила, що «буде домагатися повного звільнення полонених на Донбасі».