Порошенко обговорив завдання для Тристоронньої контактної групи на 2018 рік

На зустрічі Порошенка та представників контактної групи були визначені пріоритети і завдання на 2018 рік

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Зазначається, що були обговорені результати діяльності ТКГ у минулому році та визначені пріоритети і завдання на 2018



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко провів зустріч з представниками України в ТКГ

На зустрічі Порошенка та представників контактної групи були визначені пріоритети і завдання на 2018 рік

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зазначається, що були обговорені результати діяльності ТКГ у минулому році та визначені пріоритети і завдання на 2018 рік.

Глава держави подякував представникам України у ТКГ за чітке відстоювання національних інтересів та професійну і самовіддану роботу заради відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, - йдеться у повідомленні.

Раніше делегація Росії у контактній групі в Мінську запевнила, що «буде домагатися повного звільнення полонених на Донбасі».