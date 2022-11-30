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Міністр Кубраков йде на підвищення

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міністр Кубраков йде на підвищення
Кубракова можуть перевести на посаду віце-прем'єр-міністра
фото з відкритих джерел

Міністра інфраструктури чекає нова посада 

У середу, 30 листопада, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення. Про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

«До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України», – написав він.

Нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може здобути нову посаду в Кабміні. Верховна Рада завтра збирається розглянути це питання.

Кубракова можуть перевести на посаду віце-прем'єр-міністра. Однак спочатку його треба проголосувати за звільнення. Потім в той самий день коаліція подасть постанову на призначення віце-прем’єр міністром і пропозицію об’єднати два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).

 

 

Теги: Олександр Кубраков звільнення міністр

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