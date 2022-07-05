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  3. Кубраков на конференції в Лугано розказав про ключові інфраструктурні проєкти «виживання»
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    Новини

    Кубраков на конференції в Лугано розказав про ключові інфраструктурні проєкти «виживання»

    За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо, тому наразі важливою є участь бізнесу - Кубраков на конференції в Лугано розказав про ключові інфраструктурні проєкти «виживання»
    За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо, тому наразі важливою є участь бізнесу
    фото: міністерство інфраструктури

    Зараз бюджет майже 100% спрямовується на військові потреби та на соціальні виплати

    Наразі головний пріоритет роботи Міністерства інфраструктури – інфраструктури проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти.

    Про це заявив очільник відомства Олександр Кубраков в рамках Ukraine Recovery Conference в Лугано йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури.

    «Зараз наш головний пріоритет – проєкти, які буквально допоможуть вижити та перемогти. За останні три місяці ми відкрили рух 43 тимчасовими переправами, відновили рух 13 залізничними мостами і переправами, розчистили понад тисячу кілометрів доріг» – сказав Олександр Кубраков

    Зокрема, пріоритетними проєктами наразі є відновлення інфраструктури, необхідної для сполучення міст та сіл, а також оперативна переорієнтація логістики в умовах війни.

    За словами Кубракова, фінансових ресурсів у держави недостатньо для реалізації цих проєктів швидко та в повній мірі, тому наразі важливою є участь бізнесу.

    «Зараз наш бюджет майже 100% спрямовується на військові потреби та на соціальні виплати. І щомісяця ми маємо дефіцит на рівні 5 мільярдів доларів… Ми потребуємо фінансової підтримки в реалізації саме таких першочергових, нагальних проєктів. Розраховуємо, що Міжнародна конференція з питань відновлення України допоможе їх залучити, а також стане трампліном для довгострокової системної роботи з дружніми країнами та інвесторами» – підсумував міністр.

    Також він додав, що в умовах тотальної блокади морських портів важливо переорієнтувати логістику на суходіл та річкові порти. Вирішення цих питань сприятиме відновленню економіки. На даний момент уже вдалося наростити вантажоперевезення в дунайських портах в майже 4 рази та збільшити вантажопотік на автомобільних пунктах пропуску в 2,6 разів.

    Як повідомлялось, на сьогодні прямі задокументовані збитки української інфраструктури сягають 95 млрд доларів. Було зруйновано або пошкоджено 24 700 км автодоріг, 309 мостів, 6 500 км залізничних колій пошкоджено або окуповано, 12 цивільних аеропортів та аеродромних комплексів. Окрім цього, заблоковано усі морські порти України, через які до початку повномасштабної агресії проходило 80-90% українського експорту продовольства.

    Теги: росія окупанти міністр бюджет війна військові Україна окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    Кубраков на конференції в Лугано розказав про ключові інфраструктурні проєкти «виживання»