ЄС пішов на безпрецедентні кроки: Кубраков про лібералізацію автоперевезень з України

«Європейський Союз підставив Україні плече», – Кубраков

Після старту війни Європейський Союз висловив готовність скасувати дозвільну систему для українських перевізників. Відповідне рішення може бути прийняте до кінця травня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв’ю НВ.

«Європейський Союз підставив плече, вони пішли на безпрецедентні речі. До війни вони не хотіли говорити про лібералізацію ринку автомобільних перевезень, про відміну усіх дозволів», – розповів він.

За словами Кубракова, раніше кожна країна ЄС давала українським перевізникам окрему кількість дозволів для транзиту. Проте зараз питання лібералізації сполучення швидко вирішується на рівні Єврокомісії.

«Зараз вони максимально швидко на рівні Єврокомісії прийняли усі відповідні рішення. Я сподіваюся, що до кінця травня, нам так обіцяють наші колеги, усе це буде ратифіковане і у нас повністю будуть зняті усі обмеження на автомобільні перевезення. Саме такі кроки допоможуть нам вивезти наш врожай, продукцію наших металургійних гігантів», – зазначив очільник Мінінфраструктури.

Він пояснив, що низка великих промислових підприємств вже відновила роботу, а деякі вийшли на довоєнні показники.

Міністр інфраструктури також заявив, що уряд вирішує питання експорту продукції, ускладненого блокадою чорноморських портів. Зокрема, пропонується доставляти вантажі до портів Польщі, Румунії та країн Балтії залізницею. Цей процес додатково ускладнюється відмінностями між коліями – в Україні вони радянського стандарту, а в ЄС – європейського.

«Робимо пункти, де будемо переходити з однієї колії на іншу, є перевалка», – сказав Кубраков.

Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив, що одним з пріоритетів уряду є допомога аграріям у проведенні посівної кампанії в умовах війни. Зокрема, влада забезпечить сільськогосподарські підприємства добривами, технікою, запчастинами до неї, пальним, а також організує доставку продукції на ринки збуту.