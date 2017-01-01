Місцеві вибори: депутат від «Батьківщини» не пустив члена комісії до приміщення дільниці

На Вінниччині під час підрахунку голосів член комісії вийшов з приміщення, але його не пустили назад

У неділю, 24 грудня, під час проведення місцевих виборів у селі Новій греблі Новогребельської сільської територіальної громади Вінницької області з приміщення дільниці №050407 видалили члена комісії Віктора Поліщука. Про це повідомляє Громадська мережа «Опора». Так, під час підрахунку голосів член комісії вийшов з приміщення та



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Виборча дільниця (ілюстративне фото)

На Вінниччині під час підрахунку голосів член комісії вийшов з приміщення, але його не пустили назад

У неділю, 24 грудня, під час проведення місцевих виборів у селі Новій греблі Новогребельської сільської територіальної громади Вінницької області з приміщення дільниці №050407 видалили члена комісії Віктора Поліщука. Про це повідомляє Громадська мережа «Опора».

Так, під час підрахунку голосів член комісії вийшов з приміщення та згодом повернувся, однак чоловік на вході не дав йому можливості зайти, заявивши, що той не має права заходити.

Голова ДВК Надія Чайка мовчки вивела члена комісії з приміщення, не пояснюючи причини.

На питання спостерігача, чим вона керувалась, коли видаляла члена ТВК з дільниці, голова відповіла: «Не трогайте мене, мені потрібно зробити копії протоколів, а ви тут щось хочете від мене».

Що стосується чоловіка, який не пустив члена комісії у приміщення, ним виявився депутат Вінницької обласної ради від ВО «Батьківщина» Владислав Рой, на дільниці він перебував як кореспондент газети.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнулися 17 областей України.

Громадянська мережа «Опора» повідомила, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%.

Станом на 24:00 неділі до поліції надійшло 97 повідомлення про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень.