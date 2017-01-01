Місцеві вибори в Україні: відкрито 13 кримінальних проваджень (оновлено)
- Сьогодні, 09:57
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До поліції надійшло 97 повідомлень про порушення під час виборів до об’єднаних територіальних громад
У неділю, 24 грудня, на території 17 регіонів країни відбулися перші місцеві вибори до об’єднаних територіальних громад. Станом на 24:00 неділі до поліції надійшло 97 повідомлення про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Зокрема, за ст.160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму) відкрито по одному провадженню у Запорізькій, Івано-Франківській, Миколаївській областях, 3 провадження у Чернігівській та 4 – у Полтавській областях. В Черкаській та Полтавській областях поліцейськими було розпочато по одному кримінальному провадженню за ст. 158 (Фальсифікація виборчих документів). А також за ст.296 (Хуліганство) у Дніпропетровській області.
Триває додаткова перевірка за 57 повідомленнями.
На випадок ускладнення оперативної обстановки під час волевиявлення громадян були створені відповідні резерви та слідчо-оперативні групи для реагування на повідомлення про вчинення правопорушень.
В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнулися 17 областей України.
Громадянська мережа «Опора» повідомила, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%.