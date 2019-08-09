Зеленський підтримує створення кримськотатарської автономії - Джемілєв



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Лідери кримських татар Мустафа Джемілєв

Ще рано говорити чи набере даний законопроект необхідні 300 голосів, заявив Джемілєв

У п’ятницю, 9 серпня, на зустрічі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва та президента України Володимира Зеленського обговорили питання створення кримськотатарської національно-територіальної автономії.

Про це Джемілєв повідомив ATR.

«Ми повідомили (президенту - ред), що робоча група завершила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроєкт - ред) до Верховної Ради. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе свою точку зору донести - за винятком деяких груп, які є в партії «Слуга народу», - то буде так, як скаже президент», - сказав Джемілєв.

Таким чином, за словами лідера кримських татар, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до 10 глави Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд Верховної Ради.

Однак, ще рано говорити чи набере даний законопроект необхідні 300 голосів, додав Джемілєв.

Нагадаємо, у травні 2017 року Україна була створена Робоча група з напрацювання пропозицій, змін і доповнень до Конституції України щодо АР Крим. До її складу увійшли народні депутати всіх фракцій, провідні правознавці та юристи, а також представники Меджлісу кримськотатарського народу.