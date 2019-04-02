МВС: перший тур виборів в Україні відбувся демократично



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135 тисяч поліцейських, рятувальників, Нацгвардійців і прикордонників обслуговували ці вибори

За словами Авакова, в ніч голосування була спокійна обстановка

Перший тур виборів на пост президента України відбувся «абсолютно демократично».

Про це в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Завдяки українцям, перший тур президентських виборів пройшов демократично. Ці вибори пройшли, на диво, спокійно, добре та організовано. Це великий плюс нас. Демократія тим і хороша, що вона працює в довгу: спочатку ми виберемо всенародно своїх представників, потім це буде давати результат», - сказав Аваков.

За його словами, в ніч голосування була спокійна обстановка.

«По всій країні зафіксовано 2662 звернення про порушення на виборах (з 31 березня до цього моменту). Це незначні порушення — від незаконного голосування до незаконної агітації, фотографування бюлетенів. Відкрито 66 ЄДР виробництв і за ним ведуться розслідування», - зазначив Аваков.

Він розповів, що на виборчих дільницях під час президентських виборів працювали майже 600 тисяч українців.

«На виборчих дільницях працювало майже 600 тисяч українців. Це феноменальна цифра. Тільки 135 тисяч поліцейських, рятувальників, Нацгвардійців і прикордонників обслуговували ці вибори. Це величезна робота. Все спрацювали дуже добре і я хочу подякувати кожному, хто вніс свою лепту», - сказав Аваков.

Він також підкреслив, що лейтмотив цих виборів — превенція, запобігання злочинам, незаконним схемам.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Напередодні очільник МВС Арсен Аваков повідомив, що до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають.

Як відомо, у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.

У Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

Джерело: Укрінформ